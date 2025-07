Programas disponibilizados pelo Sebrae atendem desde empreendedores, empresários até agropecuaristas

O gestor de território do Sebrae, Guilherme Soares esteve na manhã da última segunda-feira (30) na TV Folha Regional para participar ao vivo do programa Entrevista da Semana e falar sobre os programas e projetos disponibilizados em Adamantina por meio de parceria com a Prefeitura e Sincomércio.

Prmeiro, o representante explicou sobre o Sebrae Aqui, que é um canal de atendimento, com mais de 700 unidades em todo o estado de São Paulo. Em Adamantina ele existe há mais de 20 anos, portanto, foi uma das primeiras cidades receber. “Lá é oferecido um atendimento especializado o potencial empreendedor – que pretende abrir uma empresa – ou quem já tem um negócio com certo grau de maturidade. Abertura e fechamento de MEI, alterações de CNAE, orientações nas partes financeira, de gestão de pessoas, de marketing, bem como promover cursos, palestras, oficinas, consultorias”. O posto de atendimento fica instalado na Alameda Fernão Dias, nº 396, no mesmo prédio da Associação Comercial, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Guilherme também destacou a importância do Cidade Empreendedora, destinado para somente 1/3 dos municípios paulistas, entre eles está Adamantina. “Ele trabalha não apenas a parte empresarial, mas também gestores públicos por meio de capacitações. São estabelecidos 10 eixos que serão trabalhados em quatro anos. Existem muitos cursos para o potencial empreendedor, ao empresário, ao prestador de serviço, aos donos de pequenas indústrias e até mesmo aos agropecuaristas. Queremos trabalhar todo esse nicho empresarial de mercado de Adamantina. Então tem conteúdo para todo o tipo de público”.

A entrevista completa pode ser assistida no portal adamantinanet.com.br ou nas plataformas digitais do Folha Regional (YouTube e Facebook).

