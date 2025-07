Prefeitura de Adamantina confirma realização da ExpoVerde 2025 entre os dias 4 e 7 de setembro

A Prefeitura de Adamantina confirmou oficialmente, na tarde desta sexta-feira (11), a realização da ExpoVerde 2025 – Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial, um dos eventos mais tradicionais e aguardados da região. A confirmação veio por meio de um vídeo publicado na página oficial da ExpoVerde no Instagram, que mostra imagens marcantes da edição anterior e a mensagem: “Vem aí!! ExpoVerde 2025! De 4 a 7 de setembro. Aguardem…”.

Com isso, a festa será mantida no mesmo período em que tradicionalmente é realizada, aproveitando o feriado nacional de 7 de setembro e englobando outros três dias de programação intensa, movimentando o município e toda a região.



A confirmação foi especialmente significativa diante da incerteza que pairava sobre o evento. Em entrevista recente, o prefeito José Tiveron chegou a declarar que a edição de 2025 não estava garantida e que havia a possibilidade de cancelamento, o que gerou grande repercussão entre a população e os setores envolvidos na organização da festa. Diante disso, a administração municipal se mobilizou e buscou alternativas para viabilizar a continuidade do evento.



A edição de 2024 da ExpoVerde foi um grande sucesso de público, reunindo em média 15 mil pessoas por dia, e ultrapassando a marca de 100 mil visitantes no total durante os quatro dias de festa. A feira consolidou-se como um importante espaço de promoção da agropecuária, do comércio, da indústria e da cultura regional, reunindo expositores, atrações artísticas, gastronomia e entretenimento para todas as idades.

Com a confirmação da edição 2025, a expectativa agora gira em torno da programação oficial, que deverá ser divulgada nas próximas semanas.