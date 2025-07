Prefeito José Tiveron cumpre agenda na Secretaria de Habitação em São Paulo e reforça articulação por moradias populares em Adamantina

Em agenda institucional nesta terça-feira (8), o prefeito de Adamantina, José Tiveron, esteve na Secretaria Estadual de Habitação, em São Paulo, onde foi recebido pelo secretário Marcelo Branco. A visita foi organizada pelo deputado estadual Mauro Bragato, que tem sido um importante parceiro do município nas pautas habitacionais.

Durante o encontro, o prefeito Tiveron tratou do andamento do processo nº 73/2025, referente ao Programa de Habitação Popular. Ele destacou que o município já assinou o termo de adesão e questionou sobre as próximas etapas do projeto. O secretário Marcelo Branco explicou que a Secretaria está concluindo os estudos técnicos para definir a modalidade da “licitação CDHU”, e que nos próximos dias novas informações deverão ser anunciadas sobre o andamento do processo.

Tiveron ressaltou a importância do apoio do deputado Mauro Bragato para viabilizar o acesso ao Secretário e garantir que as demandas de Adamantina fossem entregues pessoalmente. “Estamos acompanhando de perto esse processo porque sabemos da necessidade da nossa população por moradias populares. Não mediremos esforços para concretizar esse sonho e oferecer condições dignas de habitação às famílias adamantinenses”, afirmou o prefeito.

A administração municipal segue empenhada em buscar soluções concretas e parcerias que ampliem o acesso à moradia e melhorem a qualidade de vida da população.

