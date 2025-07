HOJE! Adamantina recebe Torneio de Touro Mecânico no Bina BBQ

Acontece hoje (11), no Boteco Bina BBQ, no Parque dos Pioneiros, em Adamantina, o 1º Torneio de Touro Mecânico, prometendo agitar o público com desafios, música e premiações em dinheiro.

Com inscrição no valor de apenas 30 reais, o torneio é aberto ao público e vai premiar os melhores competidores com R$ 200 para o 1º lugar, R$ 150 para o 2º e R$ 50 para o 3º colocado.

A competição promete momentos de adrenalina, equilíbrio e, claro, muita diversão.

A locução fica por conta de Fábio Guelfi, garantindo a empolgação do público durante as montarias. Quem comanda a pista sonora é o DJ Polga, animando o evento com uma seleção musical para manter a energia lá no alto. Também haverá show com Roger Stevo.



O local escolhido, o Bina BBQ, já é conhecido em Adamantina por seu ambiente descontraído e cardápio especial — cenário ideal para um evento como esse.

Prepare-se para um dia de desafios e risadas. Reúna os amigos, inscreva-se e venha mostrar que você tem o que é preciso para dominar o touro mecânico! (Por: Redação)