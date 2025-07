Futebol da SELAR Adamantina goleia Flórida Paulista na preparação para os Jogos Regionais em Ourinhos

Em preparação para o 67º Jogos Regionais da 7ª Região Esportiva do Estado de São Paulo, que acontecerá nos dias 16 a 26 de julho em Ourinhos, a equipe Sub-20 da Selar Adamantina de Futebol de Campo entrou em campo no sábado (5) no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo de Adamantina.

A equipe adamantinense derrotou o seu adversário Flórida Paulista pelo placar 7 a 0, com destaque para o jogador Lucas Zago (ex Marília e Corinthians SP) que marcou três vezes e enquanto Riquelme (2), Yago e Miguel deram os números finais.

GRUPO DE ADAMANTINA

Nos Jogos Regionais os adamantinenses estão no grupo com as seguintes equipes: Ourinhos, Tupi Paulista e Santa Mercedes.

-Na foto, o bom jogador Lucas Zago que marcou três gols.

Por: Jair Kbça – Foto Facebook: Lucas Zago