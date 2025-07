Fiscalização do TCESP aponta falhas em espaço público de Adamantina

Uma fiscalização do TCESP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), realizada na semana passada, apontou irregularidades no Anfiteatro Fernando Paloni da Biblioteca Municipal: infiltração em uma parede e forro de gesso danificado. O Ginásio de Esportes “Carlos Santana Bueno” [Ginásio do Navarro] também passou pela vistoria do órgão. A informação foi publicada pelo Portal Siga Mais.

De acordo com os trâmites desse tipo de ação, a Prefeitura de Adamantina será notificada para solucionar os problemas identificados. O descumprimento das orientações poderá resultar em parecer pela desaprovação das contas municipais pelo Tribunal.

A fiscalização na Cidade Joia fez parte de uma grande força-tarefa que mobilizou 272 auditores do TCESP em 226 municípios do interior e litoral paulista. No total, foram vistoriados 280 espaços públicos, sendo 128 teatros e 152 ginásios esportivos, com foco em verificar conservação, manutenção, infraestrutura, gestão do patrimônio e condições de acessibilidade.

Segundo o órgão, entre os problemas mais comuns detectados em todo o estado estão infiltrações, forros de teto comprometidos, sanitários quebrados, extintores de incêndio vencidos, falta de segurança, alambrados danificados, problemas estruturais, condições precárias de higiene e ausência de alvarás regulares.

Além de Adamantina, na região da Nova Alta Paulista a fiscalização ocorreu também em Dracena, Junqueirópolis, Osvaldo Cruz, Tupã e Tupi Paulista. O objetivo é garantir que esses locais ofereçam condições adequadas e seguras para a população.

Agora, cada Prefeitura fiscalizada deverá apresentar justificativas e providenciar as correções necessárias para regularizar a situação dos espaços. O TCESP acompanha de perto os prazos e pode aplicar sanções administrativas caso as falhas não sejam resolvidas.

Por Folha Regional Adamantina

