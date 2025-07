ARTIGO: Pinóquio provinciano em nível regional…

Algumas frases marcantes do Pinóquio incluem: “Se você provar que é valente, sincero e generoso, um dia será um menino de verdade” e “Você mentiu, e mentiras ficam tão na cara quanto o seu nariz”. Além disso, a história de Pinóquio explora temas como a importância da honestidade, a busca pela identidade e a transformação através da experiência.

By seb@r.

Pra reforçar logo neste início, ou seja, este ARTIGO que pode ser ou não, OPINATIVO, ainda, dependendo sempre do outro lado deste mesmo, trata-se de um TEXTO FICCIONAL, portanto, qualquer semelhança com a tal da REALIDADE PROVINCIANA, deve ser registrado como um SIMPLES COINCIDÊNCIA…

Sendo assim, vamos para mais alguns DESENCONTROS em nível REGIOCAL, ou seja, do REGIONAL para o LOCAL, tendo em vista que o tal do PINÓQUIO PROVINCIANO, isso mesmo, aquele que esteve anos e anos nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, agora, está do outro lado, ou seja, do mesmo lado e ponto quase final…

Também, tal qual aquele dito mais do que popular que diz, a saber: SÃO FARINHAS DO MESMO SACO, aqui, com certeza PODRES, considerando, ainda, que tudo vai acabar em PIZZA por causa disto e mais aquilo…

Não tem como deixar de lado que neste denominado, PAÍS DO FAZ DE CONTA, haja vista os/as POLÍTICOS/AS do famigerado CENTRÃO que dominam o CONGRESSO e praticam AÇÕES para suas CAUSAS pessoais ou em nome das respectivas ORGANIZAÇÕES e GRUPOS que os/as APOIARAM nas eleições de 2.022, bem como, 2.025…

Portanto, este mesmo PINÓQUIO PROVINCIANO, agora, mais do que nunca, continua em AÇÃO REGIONAL, desta forma, tudo pode SER neste CENÁRIO atual, todavia, entendo que as denominadas TROCAS NADA SIMBÓLICAS devem retornar com FORÇA TOTAL em nome do compromisso dos/as PATRIOTÁRIOS/AS com suas MENTES MEDÍOCRES e a tríade: DEUS, PÁTRIA E FAMÍLIA…

Por isso e talvez, aquilo, SE VOCÊ PENSAVA QUE TAVA RUIM, PODE PIORAR, também, EU ERA FELIZ E NÃO SABIA…

Nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, tudo indica que aquela GESTÃO denominada no passado de TARTARUGA, está retornando com FORÇA TOTAL, porém, pode ser que o PASSADO apareça no PRESENTE, entretanto, sem perspectiva de FUTURO e ponto quase final…

Mas, não se pode deixar de lado de EL PINÓQUIO PROVINCIANO pode fazer a diferença daqui pra frente, considerando que no próximo ano, estarão ocorrendo ELEIÇÕES e tais fatos podem mostrar qual o OBJETIVO em ritmo PINOQUIANO…

Na realidade, sempre fica a marca mais registrada de sempre nestes OCASOS de um TALVEZ, assim, CADA QUAL COM SUAS ESCOLHAS neste CENÁRIO atual, porém, TODO CUIDADO É POUCO com as ETERNAS PROMESSAS do passado, ou seja, aquelas que se perderam na MEMÓRIA da COMUNIDADE PROVINCIANA…

Pra reforçar, ainda mais neste momento, PERDERAM MANÉS!

Também, QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

