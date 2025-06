Iniciadas obras de revitalização urbanística na Praça Élio Micheloni através de parcerias

A Praça Élio Micheloni, em Adamantina, está passando por uma revitalização urbanística que une talento, tradição e ajuda da iniciativa privada. O projeto é liderado pelo arquiteto Endri Cavicchioli Delvechio, a convite do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR).

O primeiro encontro para a revitalização ocorreu em um domingo na própria praça, onde foram identificados desafios e estabelecidas prioridades. Entre os pontos iniciais do projeto, destacam-se a renovação do Marco Zero de Adamantina, a restauração dos quatro portais da praça e a pintura geral, com a meta de concluir essas etapas de forma gradual, atingindo a manutenção da fonte que foi instalada em 2023 e está quebrada, não funciona a música e os jatos de água, a atual administração está analisando o contrato com a empresa que colocou para ver se está na garantia.

A última grande reforma da praça ocorreu em 2023, com recursos provenientes do Município de Interesse Turístico (MIT). Agora, a revitalização segue com o apoio da iniciativa privada, incluindo a doação da Laís Pré-Moldados, uma empresa há 30 anos atua na cidade e região, oferecendo soluções em pré-moldados e pedras naturais. A empresa, representada pelo empresário Ivanildo Maia e seus filhos, contribuiu com materiais para a restauração do Marco Zero, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento urbano de Adamantina.

O projeto conta também com o suporte da Prefeitura Municipal, por meio das secretarias de Obras, Agricultura, Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Gabinete, Cultura e Turismo, fortalecendo a parceria entre o setor público e a iniciativa privada na valorização dos espaços urbanos da cidade.

Endri Cavicchioli Delvechio agradeceu a colaboração de todos os envolvidos e destacou que essa revitalização representa sua forma de expressar sua dedicação a Adamantina e retribuir à cidade que sempre fez parte de sua história.

A revitalização urbanística da praça segue em andamento e promete trazer novos benefícios para a população e o turismo local.

O arquiteto Endri Cavicchioli Delvechio está acompanhando pessoalmente o desenvolvimento da obra e mostrou estar empolgado com o projeto e colaboração que vem recebendo do poder público e empresas da cidade.

Por Folha Regional Adamantina

.