Ao falar sobre primeiros meses de gestão, Tiveron revela ter assumido caixa com apenas R$ 160 mil e falha no Orçamento 2025

No aniversário de 76 anos de Adamantina a TV Folha Regional convidou a estar no programa Entrevista da Semana, transmitido ao vivo na manhã da última segunda-feira (9), o prefeito José Tiveron (NOVO), para falar sobre esses seis primeiros meses de gestão.

Quando assumiu no dia 1º de janeiro de 225, a principal dificuldade encontrada pela sua equipe foi acertar a dinâmica de trabalho para que tivesse um rendimento melhor. “Não pegamos uma Prefeitura com dívida, mas com um caixa muito baixo. Todo o dinheiro, R$ 20 milhões falado que a outra administração deixou pra gente, era tudo comprometido com pagamentos orlados no a no anterior. O que tínhamos líquido mesmo no caixa era R$ 160 mil”, relatou o chefe do executivo.

Diante da situação inesperada, Tiveron disse que foi preciso buscar emendas com deputados estaduais e federais para cumprir metas já existiam na cidade.

“Hoje não temos dívidas. Passamos muitas dificuldades no começo da gestão, mas com muita economia e ajustes, está se contornando bem a parte financeira da Prefeitura. Até para casos emergenciais temos uma reserva. Mas não tenho como citar números”, completou.

Também ligado à parte financeira, o prefeito fez questão de esclarecer sobre o reajuste concedido aos servidores, que gerou polêmica nesses primeiros meses de gestão. “O Orçamento Municipal que assumimos não era nosso, era da outra administração. Inclusive a parte de salário. Houve uma falha no Orçamento para este ano, o que inviabilizou cumprir a projeção de aumento de 8% dos servidores, porque isso ia comprometer no futuro o pagamento dos salários dos nossos funcionários, com relação a 13º, férias. Então, cumprimos o que a lei exigia, que era dar o percentual da inflação de 4,75%, demos 5,5% e demãos R$ 36,00 no ticket sendo que o previsto era R$ 35,00. Para o ano que vem, o Orçamento é nosso. E estamos já programando uma melhoria. Quanto? Não vou anunciar ainda, porque estamos fazendo caixa e o Orçamento correto da nossa administração. Daí, no ano que vem vamos poder anunciar o que vamos dar de benefício para os nossos servidores”, explicou o prefeito”.

