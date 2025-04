Santa Casa promove tradicional Leilão de Gado no próximo dia 13

Nos dias 2 e 3 de abril, a cidade de Adamantina se transformou no epicentro do agronegócio paulista com a realização da 6ª edição da ExpoCamda, promovida na fazenda experimental da Camda – Cooperativa Agrícola Mista da Alta Paulista. O evento, que já vinha se destacando nas edições anteriores, confirmou em 2025 seu status como uma das maiores feiras do setor no interior do Estado de São Paulo, reunindo milhares de visitantes e grandes nomes do agronegócio nacional.

Durante os dois dias de programação intensa, cooperados, produtores rurais, técnicos, estudantes e profissionais do setor puderam conferir as mais recentes inovações tecnológicas voltadas para a agricultura e pecuária, com demonstrações práticas, apresentações e palestras.

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO CAMPO

Mais de 60 grandes empresas do setor agrícola e pecuário participaram da ExpoCamda 2025, entre elas, fabricantes de defensivos químicos, fertilizantes, sementes, insumos foliares e fornecedores de equipamentos de ponta. A presença dessas companhias garantiu aos visitantes acesso às novas tendências e soluções para otimização da produção rural.

Além dos estandes comerciais, o evento contou com demonstrações em campo, apresentando tecnologias aplicadas diretamente nas lavouras e pastagens experimentais da fazenda da Camda. Entre os destaques, esteve o espaço drone show, voltado à tecnologia de aplicação de insumos por meio de drones, uma das grandes apostas da agricultura de precisão.

CONTEÚDO TÉCNICO E GRANDES NOMES DO AGRO

A ExpoCamda 2025 também se destacou pelo conteúdo técnico de qualidade. Ao longo da feira, o público teve acesso a workshops especializados, test drives de caminhonetes e máquinas agrícolas, além de uma rica grade de palestras com especialistas renomados.

Entre os palestrantes, marcaram presença nomes de peso como João Sebba, Vlamir Brandalizze e os influenciadores digitais Primos Agro, que levaram conhecimento e bom humor ao palco do evento, conectando diferentes gerações do agro.

SHOW, NETWORKING E VALORIZAÇÃO DO PRODUTOR

Encerrando o evento com chave de ouro, a feira ofereceu ao público um show da dupla sertaneja Guto & Gael, que animou os visitantes em um momento de confraternização e celebração do sucesso da edição. A ExpoCamda foi também um espaço de networking, troca de experiências e valorização do cooperativismo rural.

Para o diretor-presidente da Camda, Waldomiro Teixeira de Carvalho Júnior, a feira reforça o compromisso da cooperativa com a evolução do campo:

“A ExpoCamda apresentou muita informação visando levar ao campo mais tecnologia. E mais tecnologia resulta em mais produtividade”, afirmou.

CONSOLIDAÇÃO NO CENÁRIO NACIONAL

Com excelente estrutura, programação diversa e público expressivo, a ExpoCamda 2025 se consolidou como a maior feira de agronegócio do Oeste Paulista e já figura entre as principais feiras do setor no interior do Brasil. O sucesso da edição deste ano confirma a importância do evento não apenas para a região, mas para todo o agronegócio brasileiro, fortalecendo a conexão entre pesquisa, inovação e produtividade.