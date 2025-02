Renove os mais diversos ambientes com a AGUAPEÍ TINTAS

A Prefeitura de Adamantina receberá o valor de R$ 485 mil reais por meio da emenda parlamentar impositiva destinada ao município pelo deputado estadual Mauro Bragato para custeio para a área da saúde.

A emenda parlamentar de custeio pode ser utilizada nas despesas realizadas com a manutenção dos equipamentos e com o funcionamento dos órgãos, por exemplo: despesas com pessoal, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone, internet, entre outros.

Ontem, o prefeito José Carlos Martins Tiveron esteve com o deputado Mauro Bragato em um evento na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo. Além deste encontro, o prefeito ainda esteve no gabinete do deputado estadual, Léo Siqueira, solicitando ainda a destinação de R$250 mil para infraestrutura e outra no mesmo valor para a saúde.

Ainda nesta quarta-feira (5), o prefeito participou de uma reunião na Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, quando, na oportunidade foi recebido pelo secretário Roberto de Lucena para discutir sobre projetos a serem desenvolvidos município, tendo em vista que Adamantina é Município de Interesse Turístico (MIT).