Motorista de carro morre após bater contra traseira de caminhão em rodovia

De acordo com a Polícia Rodoviária, os veículos transitavam na mesma direção quando um deles bateu na traseira do outro. Com o impacto, o carro da frente pegou fogo. O motorista, de 42 anos, e a passageira, de 45, morreram carbonizados.

Os demais passageiros, dois adolescentes, de 14 e 17 anos, conseguiram sair do veículo com a ajuda de pessoas que estavam no local. Eles foram socorridos e encaminhados para o hospital de Mirandópolis.