Justiça torna rés 10 pessoas por ataque a carro-forte no interior de SP

O motorista da carreta contou que no momento do acidente chovia bastante e que, ao tentar desviar de um caminhão que seguia à frente com velocidade reduzida, perdeu o controle da direção, subiu nas defensas ao lado do acostamento, bateu contra um pilar e atingiu as vítimas. A polícia acredita que o casal estava no local se protegendo da chuva.