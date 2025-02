ARTIGO: Ainda, na BOCA DE ESPERA da atual GESTÃO MUNICIPAL nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

“A falência continua na administração da coisa pública contamina a relação vindoura e o pós jogo de poder e interesses de desenvolvimento entre o estado democrático verdadeiro e os interesses especulativos dos poderosos grupos financeiros em qualquer lugar do planeta.” (Ricardo V. Barradas)

By seb@r.

Então, pode ser pra MAIS, também, pode ser pra MENOS, ainda, MUITO PELO CONTRÁRIO e assim, dizem, caminha todos/as para este ou aquele lado em terras PROVINCIANAS…

Porém, como disse para muitos interlocutores/as desta COLUNA SEMANAL, ainda, estou na BOCA DE ESPERA pelos tais 100 DIAS do NOVO GOVERNO provinciano, portanto, faz-se necessário dar aquela famosa COLHER DE CHÁ para muitos desencontros com isto e aquilo…

Porém, não se pode deixar de lado que essa TURMA está atrelada aos NEGACIONISTAS e TERRAPLANISTAS, portanto, não se pode BAIXAR A GUARDA (sic), ainda mais quando os/as mesmos/as fazem parte da DIREITA VOLVER com suas MENTES MEDÍOCRES…

Mesmo assim, torna-se necessário, pelo menos neste momento atual, continuar em estado de ALERTA, entretanto, sempre com aquele OLHAR mais pra ESQUERDA, se possível, buscando SER e não apenas ESTAR como a maioria dos/as PROVINCIANOS/AS…

Os primeiros SINAIS demonstram que deve valer aquele DITO mais do que POPULAR, ou seja, SE VOCÊ PENSAVA QUE TAVA RUIM, PODE PIORAR…

Mas, como escrevi acima, melhor dar mais um TEMPO neste TEMPO para o atual GESTOR PÚBLICO e sua TURMA de APOIO nas áreas afins aos interesses desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Neste CENÁRIO um tanto quanto dominado pelo SENSO COMUM, tendo em vista que são todos/as partidários da TRIADE, a saber: DEUS, PÁTRIA E FAMÍLIA; tudo pode SER sem ESTAR ou vice-versa, porém, cada qual com suas ESCOLHAS…

Mesmo com tais DESENCONTROS em nome das suas IDEOLOGIAS que são mais questionáveis do que nunca, isso é, tendo em VISTA as limitações impostas pelo MERCADO quanto aos PROFISSIONAIS escolhidos para este ou aquele CARGO/FUNÇÃO em nome do NOVO que se parece com o VELHO…

Desta forma, como PROVINCIANO por adoção, prefiro dar um VOTO mais ou menos de APOIO, todavia, NÃO DE CONFIANÇA, considerando que são todos/as mediados/as pelas denominadas MENTES MEDÍOCRES…

Neste momento, estou apenas como um simples OBSERVADOR das ações em nome do PODER PÚBLICO, haja vista que a CRÍTICA deve ser permanente pra cima de tudo e de todos/as…

Pra não esquecerem, PERDERAM MANÉS!

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

e-mail: [email protected]