ARCA inicia venda de convites e preparativos para o Jantar das Mulheres 2025

Adamantina dá um passo importante para o fortalecimento do futebol de base com a união das escolinhas de futebol do Município com a SELAR – Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação.

O acordo foi oficializado em uma reunião recente que contou com a presença dos dirigentes das escolinhas, do secretário de esportes Luiz Alexandre dos Santos Hagui “Xandy”, e do diretor de esportes Luciano Netto.

A parceria tem como objetivo proporcionar melhor estrutura e condições para os atletas da base, garantindo um trabalho mais organizado e competitivo para a participação em campeonatos oficiais. Entre os principais torneios que serão disputados, destaca-se a Copa AMNAP, que contempla as categorias menores Sub-11, Sub-13 e Sub-15. Além disso, serão formadas equipes Sub-18 e Sub-20 para representar Adamantina nos Jogos Abertos da Juventude e Jogos Regionais.

A iniciativa visa não apenas fortalecer o futebol de base, mas também ampliar as oportunidades para jovens talentos da cidade. A formação dessas equipes competitivas permitirá que Adamantina tenha representação de alto nível em competições regionais e estaduais, elevando o nome do Município no cenário esportivo.

Para os dirigentes e autoridades envolvidas, a parceria trará uma nova perspectiva para os atletas e contribuirá significativamente para o desenvolvimento do esporte na cidade. A expectativa é que, com essa união, Adamantina continue revelando talentos e conquistando bons resultados nas competições futuras.