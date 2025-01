Santa Casa de Adamantina Recebe Equipamentos para o Novo Centro Cirúrgico

A Santa Casa de Adamantina anunciou, através de suas redes sociais, a recepção de novos equipamentos para o seu Centro Cirúrgico, ocorrida no último dia 10. “O novo Centro Cirúrgico da Santa Casa de Adamantina na Providência de Deus recebeu dezenas de novos equipamentos num investimento de milhares de reais para melhorar ainda mais o atendimento que a Instituição proporciona. A equipe do setor esteve unida e entusiasmada para receber o novo mobiliário e continuar na missão à Serviço da Vida”, publicou o hospital.

Com um investimento total de quase R$ 3 milhões, a nova estrutura do Centro Cirúrgico integra o processo de ampliação do atendimento e da realização de cirurgias de média complexidade. Esse avanço permitiu a ampliação do número de salas cirúrgicas de quatro para cinco, possibilitando a realização de procedimentos simultâneos.

A nova estrutura física contou com um custo total de R$ 2,9 milhões, distribuídos da seguinte forma: R$ 800 mil provenientes de emendas parlamentares dos ex-deputados Evandro Gussi e Reinaldo Alguz; R$ 1.760.000,00 investidos pelo Centro Universitário de Adamantina; e, R$ 385.000,00 oriundos de recursos próprios da Santa Casa.

Com todas as adequações necessárias para a realização de cirurgias de média complexidade, a Santa Casa de Adamantina está preparada para aumentar gradativamente o número de cirurgias realizadas mensalmente, tanto pelo Sistema Único de Saúde (SUS) quanto por convênios. Este investimento visa não apenas a ampliação da capacidade de atendimento, mas também a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população.