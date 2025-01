Projeto Prolonga Vida II está com inscrições abertas em Adamantina

Domingo (26), acontece a primeira edição do ano do “Domingo no Parque”, a partir das 16h no Parque dos Pioneiros. A programação contará com a participação da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) que fará a distribuição gratuita de mudas e de composto orgânico.

Serão distribuídas: Amora, Figo, Goiaba, Araçá, Jaca, Caferana, Mamão, Hibisco, Pata-de-Vaca, Ipê-Branco, Caleandra, Buque-de-Noiva, Reseda-Gigante.

Além disso, a Cooperativa Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis de Adamantina (COOPERADAM) também realizará uma ação de conscientização com relação a separação dos itens para a coleta seletiva.

Os membros da cooperativa vão reforçar qual é o dia da coleta em casa bairro e explicar que o lixo orgânico deve estar separado do lixo reciclável.

A programação ainda terá uma roda de capoterapia com o grupo de melhor idade, exames e conscientização sobre a dengue e a Fai fará o Quiz Vocacional que tem o intuito de ajudar pessoas a descobrir qual carreira seguir e, ainda, a apresentação do Circo Imaginário e show com Estilo Atrevido.

O Domingo no Parque é uma iniciativa da Prefeitura de Adamantina, por meio das Secretarias de Cultura e Turismo; Esportes, Lazer e Recreação; Saúde e o Fundo Social de Solidariedade.