Procon de Adamantina realizará atendimentos de forma agendada

Com objetivo de oferecer um melhor atendimento aos munícipes que necessitam do Procon de Adamantina, órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a partir de agora será necessário fazer o agendamento para atendimentos.

De acordo com o site do Procon, o órgão é responsável por receber e processar reclamações administrativas, individuais e coletivas, sobre relações de consumo; orientar consumidores acerca de seus direitos e obrigações nas relações de consumo; fiscalizar o mercado consumidor para fazer cumprir as determinações da legislação de defesa do consumidor.