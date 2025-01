Prisão injusta de adamantinense é revogada após uso de documento falso no MS

Um acidente de trânsito provocou ferimentos leves na condutora de um automóvel Fiat Siena no meio da tarde desta sexta-feira (10) na Rua Osvaldo Cruz, centro de Adamantina. A ocorrência mobilizou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

O local do acidente fica entre as alamedas Cônego João Baptista de Aquino e Padre Anchieta, ponto onde há um obstáculo redutor de velocidade. O veículo se deslocava pela Rua Osvaldo Cruz no sentido centro ao Parque dos Pioneiros, quando ao passar pelo local – e por circunstâncias a apurar – a condutora perdeu o controle da direção.

O automóvel acabou invadindo o passeio público à sua esquerda e colidiu contra a parede de uma empresa. Com o choque houve afundamento da parte frontal do veículo, com danos na estrutura externa e motor.

A condutora foi socorrida pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros, levada ao pronto-socorro da Santa Casa de Adamantina, onde ficou sob os cuidados da equipe de saúde. A PM preservou o local até a chegada do guincho para a remoção do veículo.