Primeiros casos de Dengue em 2025 se concentram em oito bairros diferentes

No último sábado, dia 25 de janeiro, Adamantina recebeu uma importante conquista na área da saúde com a inauguração do Instituto Brasileiro de Reabilitação Integrativa (INBRI). O evento, que aconteceu das 10h às 13h, no Centro de Equoterapia “Passos que Curam”, localizado no prolongamento da Avenida Rio Branco, Km 3, Jardim Adamantina, atraiu um grande número de pessoas, entre autoridades e moradores da região.

O INBRI foi idealizado pelo fisioterapeuta Matheus Parra com o propósito de oferecer serviços de reabilitação integrativa. O instituto visa proporcionar aos seus pacientes um atendimento focado na saúde e independência, utilizando abordagens que combinam diferentes áreas da medicina integrativa. Segundo Matheus Parra, “O instituto busca ser uma referência no cuidado integral ao ser humano”.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito de Adamantina, José Tiveron, secretários municipais, vereadores, além de prefeitos e vereadores de cidades vizinhas. Todos elogiaram a estrutura do INBRI, destacando a importância de Adamantina se tornar um polo regional no atendimento de reabilitação integrativa, com Matheus Parra sendo reconhecido como uma referência nesse tipo de tratamento.

O Instituto Brasileiro de Reabilitação Integrativa (INBRI) promete ser uma opção inovadora e eficiente para quem busca tratamentos focados na saúde física e emocional. Para quem de-seja conhecer mais sobre os serviços oferecidos pelo INBRI, basta entrar em contato diretamente com a instituição.

Essa inauguração representa não só um avanço na qualidade de vida dos pacientes, mas também um marco para a cidade de Adamantina, que agora se consolida na região pelo cui-dado integral à saúde.