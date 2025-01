Prefeitura de Adamantina realiza visita técnica na Casa da Mulher em Osvaldo Cruz

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ainda não foram destinadas para Adamantina doses da vacina contra a Dengue. E não há uma previsão de chegada. Informações prestadas ao Impacto Notícias revelam que apesar da recente inclusão do imunizante no SUS (Sistema Único de Saúde), a baixa disponibilidade no Brasil impede que esteja acessível a toda a população.

Ainda segundo a pasta, para a distribuição o Ministério da Saúde segue critérios de vulnerabilidade regional, priorizando áreas com maior incidência da doença. No entanto, o aumento expressivo dos casos no país preocupa também o município.

A Dengue já mostrou em Adamantina que pode se tornar um problema grave, uma vez em 2024 os números dispararam: foram 1.088 notificações e 164 confirmações, refletindo a escalada da doença no país nas últimas semanas. E agora, neste ano, os primeiros casos já foram confirmados e existem mais de 20 notificações de suspeitos.

Mesmo com a alta procura, a vacina permanece indisponível na rede pública local. Enquanto aguarda a chegada do imunizante, a Secretaria mantém as ações de combate à doença e reforça a importância de ações preventivas da população, como a eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti nos seus quintais.