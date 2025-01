Missa com presença do bispo diocesano neste sábado celebra data dos 75 anos da Paróquia Santo Antônio

No dia 25 de janeiro de 1950 foi fundada a Paroquia Santo Antônio em Adamantina. Portanto, neste sábado, data oficial, a Igreja Matriz completa 75 anos. Sendo assim, neste dia será celebrada a Missa em Ação de Graças, a partir das 19h, celebrada pelo pároco José Carlos Vicentin e com a presença do bispo diocesano Dom Luiz Antônio Cipolini.

De acordo com a história, a construção da ‘Igreja do Galo’ teve início em 1953, cuja planta foi feita por Benedito Calixto Neto (o mesmo que projetou a Basílica de Nossa Senhora Aparecida). Quem dirigiu a construção foi o engenheiro Lucilo Jordão de Oliveira, de Tupã. E, em junho daquele ano, chegava a imagem de Santo Antônio, que veio diretamente de Pádua.

Além da celebração deste sábado (25), uma programação especial de eventos e ações religiosas foi elaborada para marcar o Jubileu de Diamante.

“Além do Tríduo de Santo Antônio que ocorreu nesta semana e do trabalho missionário feito junto às comunidades, já estão previstas para integrar as comemorações dos 75 anos a Trezena de Santo Antônio e a Festa junina do Padroeiro, que ocorrerão no mês de junho. Existe também a possibilidade de um show musical religioso no segundo semestre do ano, porém, ainda precisamos definir o local e uma data para saber se conseguiremos fazer”, disse o presidente do Conselho Paroquial Pastoral, Gabriel Antônio da Cruz, ao Jornal Folha Regional.