FUNDO DO BAÚ DO ESPORTE ADAMANTINENSE

O competitivo time do Osvaldo Cruz Online / Clube Atlético Tuim foi o campeão do 25º Torneio Aberto de Futebol Médio da Associação dos Moradores da Vila Freitas, o primeiro do ano e mais antigo de Adamantina, que neste ano teve o nome do esportista “Evandro Sérgio Sacoman de Oliveira” (In Memoriam).

O evento esportivo teve início nos dias 14 e 15 de janeiro com a realização dos confrontos válidos pela 1ª fase. E no último domingo (19) foram feitos os jogos do mata-mata (quarta-de-final, semifinal e final).

O título do Osvaldo Cruz Online veio nas cobranças de penalidades (2 a a), após o empate no tempo normal em 0 a 0 contra o time do Unidos do Jardim Brasil / Marcos São Paulino / Feinho / Alencar Encanador / BarberShop De Lucas.

O artilheiro do Torneio foi o jogador Evinho, do Unidos, com 3 gols marcados. O goleiro menos vazado foi Fabiano, também do Unidos. E o troféu de Revelação ficou com o jovem Diego, do CAT.

Na terceira colocação ficou o time Galácticos, de Lucélia. E na quarta a equipe Alvorada C.A / Marquinhos Eletricista / RC Móveis / Fort Pedras / SportBec / HB Auto Peças / Dudabelee Distribuição / Marquezin Veículos / Barraca da Arlete.

A premiação foi entregue aos primeiros colocados, sendo composta de troféu, medalhas e R$ 1.400,00 para o campeão, R$ 900,00 para o vice, R$ 600,00 para o terceiro e R$ 400,00 para o quarto.

A Associação dos Moradores da Vila Freitas, por meio do diretor de esportes Gilson Bia, fez questão de agradecer os dirigentes e atletas das 16 equipes participantes, assim como todos os patrocinadores, apoiadores e voluntários e os esportistas que marcaram presença nesse 25º Torneio.