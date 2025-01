Delegacia Regional Tributária estima que Adamantina deve arrecadar R$ 26,1 milhões com IPVA 2025

A DRT-10 (Delegacia Regional Tributária) de Presidente Prudente estima arrecadar um total de R$ 480.573.120,19 com o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 2025 nos 53 municípios da 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo. Sendo assim, no Oeste Paulista, 344.570 proprietários de veículos devem conferir o valor do tributo devido em toda a rede bancária. A consulta, segundo a Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo) pode ser realizada nos terminais de autoatendimento, internet banking e aplicativos de celular disponibilizados pelas instituições. Basta informar o número do Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores). Os vencimentos iniciaram em 13 de janeiro.

De acordo com a pasta estadual, também é possível verificar os dados sobre o pagamento do imposto diretamente na página do IPVA, no portal da Sefaz-SP, mediante o número do Renavam e a placa do veículo. “A Sefaz-SP disponibiliza, ainda, consulta ao valor venal do automóvel para 2025 no Sivei [Sistema de Veículos], bastando ao proprietário informar a placa do veículo”, indica a secretaria.

Os proprietários têm até a data de vencimento da placa para quitar o imposto. “Neste mês, é possível antecipar o pagamento em cota única, com desconto de 3% – essa opção é atrativa, pois apresenta um rendimento maior que o da poupança, por exemplo. Neste mês de janeiro é a data para quem decidir pagar em cota única, com desconto de 3% ou parcelado, devendo recolher a primeira parcela. É possível pagar o imposto em até cinco vezes.

De acordo com levantamento divulgado pelo jornal O Imparcial, com informações colhidas junto a DRT-10 (Delegacia Regional Tributária) de Presidente Prudente, em Adamantina que tem uma frota estimada em 17.473 sendo veículos,caminhões emotos, a previsão é arrecadar R$ 26.135.679,30.

Vale destacar que com a arrecadação total do IPVA no Município, após é feita a destinação de 20% para o Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), o restante arrecadado com o IPVA tem sua destinação repartida com os municípios onde o veículo está licenciado na proporção de 50% para o Estado e 50% para o Município onde o veículo está licenciado.