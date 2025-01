Com homenagens, despedida do padre Afonso emociona e atrai grande público nas celebrações

Dezesseis equipes de Adamantina e cidades vizinhas estão na disputa do título do 25° Torneio Regional Aberto de Futebol Médio da Vila Freitas, que está homenageando Evandro Sérgio de Oliveira “Evandro Sacoman”.

A competição esportiva teve o seu início nesta terça-feira (14), a noite, com quatro jogos bastante disputados. Confira:

–1° Jogo: C.A. do Morro Lucélia/ Madeireira Machado Lucélia/ Marcin Funilaria 4 x 0 Arsenal / Supermercado Godoy Rede Smart/ Bar do Lú

–2° Jogo: Adamantina City/ Led Bod Corte/ Paulinho Eletrecista 2 x 2 Galácticos F.C/Asfal/ Lucélia. Nos pênaltis Galácticos venceu por 1 x 0.

–3° Jogo: S.E. Hookan Valen/ Chikão Frutas 3 x 2 Eletro Lis F.C/ Flórida Paulista

–4° Jogo: San Remo E.C/ Marcos Construtor/ Itamar Eletrecista/ Alencar Encanador/ Zé Valente 1 x 2 C. A. Tuim / Osvaldo Cruz

Os jogos da primeira fase continuam nesta quarta-feira (15) e o encerramento do Torneio será no domingo (19), com as quartas de finais, semifinais e finais.

CONFIRA OS JOGOS DE HOJE:

QUARTA-FEIRA (15)

O encerramento da primeira fase acontecerá na quarta-feira (15), no mesmo horário com 4 jogos confira:

-5° Jogo: Alvorada F.C/Sportbec Aposta/ Barraca Arlete Salgados x União Nordesul F.C/ Cesta Básica Moreira

-6°Jogo: Resenha E.C/ Supermercado Godoy Rede Smart x Primos F.C./ Igor Veículos / Laís Pré Moldados

7° Jogo: Portuguesa x Vila Jamil E.C.

8° Jogo: Unidos da Vila F.C/ Adamantina x Moto Taxi Prime F.C/ Lucélia.

ENCERRAMENTO SERÁ NO DOMINGO (19)

O encerramento da competição será no domingo (19), com jogos das quartas de finais, semifinais e finais.

Arbitragem: Rauri Miranda.

Organização: Associação dos Moradores da Vila Freitas

Na primeira fase os jogos serão 20 por 20. Já na segunda fase será 30 corridos sem intervalos.