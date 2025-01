Bombeiros de Adamantina salvam bebê com apenas 15 dias de vida engasgado

Um agropecuarista de Adamantina, de 64 anos, suspeito de ser o mandante de um assassinato ocorrido no ano passado no Mato Grosso do Sul, foi detido no Paraguai por meio de uma operação conjunta liderada pela Diretoria de Inteligência da Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) do país.

O homem tinha um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Após sua captura, ele foi expulso do Paraguai e entregue à Polícia Federal brasileira, que trabalhou em cooperação com as autoridades paraguaias. A prisão foi divulgada no site oficial da SENAD.

De acordo com a SENAD, o suspeito foi surpreendido por uma equipe operacional em um shopping na cidade de Mariano Roque Alonso enquanto tentava entrar em seu veículo.



Após ser abordado, ele foi informado sobre o mandado de prisão e detido. Após os procedimentos legais, foi expulso do país pela Direção Nacional de Migração do Paraguai e entregue à PF do Brasil.

O crime atribuído ao agropecuarista aconteceu em 5 de novembro do ano passado, na cidade de Sete Quedas, Mato Grosso do Sul, que faz fronteira com o Paraguai. A vítima, um homem de 61 anos, foi assassinada a tiros em via pública.

Segundo informações da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, o crime teria sido motivado por uma disputa envolvendo uma dívida de 2 milhões de dólares entre o agropecuarista e a vítima.

No dia 11 de novembro, buscas foram realizadas em um endereço ligado ao investigado em Adamantina, por determinação judicial. Na ocasião, armas e munições foram apreendidas.