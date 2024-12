Vereadora Noriko e radialista Zé Mário são homenageados pela Câmara de Adamantina

Na quinta-feira (12) o prefeito eleito de Adamantina, José Tiveron (NOVO), participou do SP Agro 2024 realizado no auditório Ulisses Guimarães, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. O encontro reuniu autoridades e representantes do agronegócio paulista.

“O evento destacou mais de 100 municípios paulistas por suas práticas sustentáveis no campo, reforçando o compromisso com a inovação e o futuro do meio rural”, reportou o futuro chefe do executivo adamantinense.

Na oportunidade, o Governo do Estado de São Paulo anunciou um pacote de ações para fortalecer o agronegócio paulista, com investimentos que somam R$ 340 milhões. O montante será destinado a iniciativas voltadas à modernização tecnológica, sustentabilidade e ampliação da competitividade no mercado.

Tiveron revelou ainda que compareceu ao encontro a convite do secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai.