Nas penalidades Frutalis F.C. conquista o título da Copa Amizade de Adamantina

Com confrontos nos últimos quatros meses de muitas disputas, adrenalina e emoção dentro dos campos entre as equipes de Adamantina e região, a melhor e mais bem organizada competição de futebol Society adamantinense a 5ª Copa Regional Amizade Familia Miranda de Futebol Médio de Adamantina chega ao seu final neste sábado (30), na praça de esporte do Parque Cecap Adamantina (ao lado do Cemitério), com a grande final da competição.

DISPUTA 3° E 4° LUGAR

No primeiro duelo marcado para às 16h30, entra em campo na disputa do 3º e 4º lugar, C. A. Morro Lucélia/ Restaurante Panela Caipira/ Marcin Funilaria/ Madeireira Machado/ Fabrício Bino Carpinteiro enfrenta o Red Bull F.C/ Pracinha

DISPUTA DO TITULO

A partir das 17h30, acontecerá a disputa da final da competição adamantinense. Em campo na busca pelo título estarão frente a frente as equipes do Liberdade F.C./ Osvaldo Cruz do treinador Diego e Frutalis F.C./ Mirandópolis do treinador Beto Japonês.

ARBITRAGEM

Luis Henrique “Babidi”

MESÁRIA

Mila Camila

ORGANIZAÇÃO

Família Miranda

COORDENAÇÃO

Paulo Sérgio Miranda