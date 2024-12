FAI e Vunesp aplicam prova do Vestibular de Medicina 2025

O Centro Universitário de Adamantina (FAI) e a Fundação Vunesp aplicaram neste domingo, dia 1º, a prova do Vestibular de Medicina 2025. Ao todo, 75 candidatos estiveram presentes para concorrer às 50 vagas disponíveis. Dos 100 candidatos inscritos, apenas 25 se abstiveram.

Os portões do Câmpus II foram abertos ao meio-dia e a prova de conhecimentos gerais e redação teve início às 13 horas, com quatro horas e meia de duração, sendo composta por nove questões de Matemática, nove de Biologia, seis de Geografia, seis de Física, seis de História, nove de Química, nove de Língua Portuguesa e nove de Língua Inglesa, num total de 60 questões.

Segundo o Edital nº 021/2024, o Vestibular de Medicina 2025 oferece 50 vagas para o período integral, com duração de 12 semestres, para ingresso no primeiro semestre letivo de 2025 e destina-se a candidatos que possuam o Certificado de Conclusão do Ensino Médio.

Resultados e matrículas

Os resultados em primeira chamada serão divulgados no dia 8 de janeiro de 2025 nos sites da Fundação Vunesp e do Centro Universitário de Adamantina.

Os candidatos convocados na primeira chamada deverão realizar matrícula entre os dias 9, 10 e 13 de janeiro de 2025, das 8h às 12h e das 13h às 17 horas, na Secretaria do Câmpus I, à rua Nove de Julho, 730, ou enviar os documentos no e-mail [email protected]. “Na existência de vagas remanescentes, outras convocações serão realizadas pela Instituição, obedecendo à ordem de classificação final dos candidatos”, orienta o Edital.

Para efetuar a matrícula, o candidato deverá entregar uma cópia simples de cada um dos seguintes documentos: Cédula de Identidade, CPF do candidato e de seu representante legal (se menor), Certidão de Nascimento ou Casamento, Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente e respectivo Histórico Escolar, comprovante de residência, além de uma foto 3×4 idêntica e recente.

Caso o candidato tenha concluído parte ou total dos estudos em instituições de ensino de outros países, ele deve apresentar toda a documentação devidamente traduzida por tradutor juramentado e o Histórico Escolar deve estar chancelado pelo Consulado da República Federativa do Brasil no país onde as disciplinas foram cursadas.

Mais informações podem ser obtidas no Edital.

O curso

O curso de bacharelado em Medicina do Centro Universitário de Adamantina é reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação de São Paulo (CEE-SP). Tem duração de 12 semestres e as aulas são oferecidas em período integral, presencialmente pelo método tradicional ativo.

A Instituição tem mais de 20 laboratórios para as aulas práticas. São oferecidas bolsas de pesquisa, extensão e monitoria com desconto na mensalidade.

As práticas são realizadas nas entidades de saúde do município, como a APAE, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e a Santa Casa de Adamantina.

O Centro Universitário também mantém convênios com outros hospitais como a Santa Casa de São Carlos para o internato, além de vagas para estagiários eletivos no Hospital da Universidade de São Paulo (USP), na capital paulista.