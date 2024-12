Espaço Gastronômico no Parque dos Pioneiros recebe o nome do ex-secretário João Vitor Marega

No último domingo (1), foi realizada a cerimônia de denominação do Espaço Gastronômico. O espaço foi inaugurado em 30 de junho deste ano e recebeu o nome do ex-secretário de planejamento e desenvolvimento João Vitor Marega, por meio da lei municipal 4.404 de 2 de novembro de 2024.

A solenidade contou com a presença da vice-prefeita, Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha”, presidente da Câmara Municipal, Aguinaldo Galvão, secretários municipais, Orlando e Cleonice Marega, pais de João Vitor, os filhos e amigos da família.

Luciana Pereira, secretária de Desenvolvimento Econômico, relembrou que trabalhou com ele ainda na gestão do ex-prefeito Kiko Micheloni.

“Depois, convidamos o João para fazer parte da equipe do prefeito Márcio Cardim e ele prontamente aceitou. Ele cobrava ter seu nome em uma placa, pois todos os projetos passaram pela pasta que ele comandava. Agora tem, João”, disse emocionada.

Wellington Zerbini também lembrou das diversas obras que realizou em parceria com João Vitor Marega e da amizade que eles tinham.

A mãe de João Vitor Marega, Cleonice, se emocionou ao lembrar do filho e disse o quanto ele tinha amor pelo trabalho que desenvolvia na Prefeitura de Adamantina.

“Ontem recebi um vídeo e vi o quanto o meu filho era feliz, Deus me emprestou o João Vitor por 33 anos e fomos felizes, pois ele era um ótimo menino”, disse.

Aguinaldo Galvão e Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha”, também relembraram momentos vividos com o Marega e disseram que a alegria era a marca registrada dele.

Entenda o que é o “Espaço Gastronômico”

O “Espaço Gastronômico” consiste nas cinco edificações do tipo quiosques que receberam comércio do gênero alimentício.

Elas foram executadas em alvenaria, tendo todo o revestimento em piso e paredes, instalações hidráulicas, instalações elétricas, rede de esgoto.

A obra ainda conta com a construção de deck em estrutura metálica, com assoalho em madeira e um acesso em calçada aos banheiros existentes.

O convênio firmado com o Governo Estadual por meio da Secretaria de Turismo e Viagens, contempla o repasse de 615.073,96 mais a contrapartida de R$136.021,81, totalizando o valor de R$ 751.095,77.

O recurso estadual foi destinado a Adamantina, pois a cidade é Município de Interesse Turístico (MIT) desde 26 de fevereiro de 2019. Com isso, é possível pleitear recursos do Governo do Estado para investimento em ações de infraestrutura e melhorias turísticas.

As empresas que venceram as licitações e estão atuando no local são:

Quiosque 01 – Isabele Testa Martinez

Quiosque 02 – Gustavo Prestes da Silva

Quiosque 03 – O Barão Adamantina

Quiosque 04 – Kaique Alves Lima

Quiosque 05 – Lucimar Merloti