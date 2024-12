Com investimento de quase R$ 500 mil, Itamarati também ganhará campo de grama sintética

As equipes do Frutalis F.C./ Mirandópolis e Liberdade F.C./ Osvaldo Cruz, fizeram a grande final da 5ª Copa Regional Amizade Familia Miranda de Futebol Médio de Adamantina.

As duas equipes entraram em campo com a expectativa de um grande espetáculo ao público esportista presente. E proporcionaram mesmo, em duelo equilibrado da grande final, sendo disputado com várias chances de gols desperdiçadas no tempo normal e ficaram no empate em 3 a 3.

Com o empate no tempo normal brilhou a estrela do goleiro Kaique, que defendeu três pênaltis e garantiu o título de campeão da Frutalis F.C./ Mirandópolis do treinador Beto Japonês.

A final da 5ª Copa Regional Amizade Familia Miranda de Futebol Médio de Adamantina, foi realizada no sábado (30), no campo da Ampac/ Cecap.

ARBITRAGEM

Luis Henrique “Babidi “conduziu muito bem a partida com ótima atuação.

PREMIAÇÃO

Os organizadores da competição premiaram o Red Bull F.C./Pracinha (4°lugar), C.A. do Morro Lucélia (3° lugar), artilheiro Hélton Rebeco (20 gols – Frutalis F.C.) e goleiro menos vazado, Kaique (Frutalis F.C.).

SELEÇÃO DA COMPETIÇÃO

Goleiro Ariel (Liberdade F.C.), lateral direito Edi Willian (Frutalis F.C.), zagueiro Caio Monarin (Liberdade F.C.), médio volante Maicon Mineiro (C.A. do Morro Lucélia), lateral esquerdo Júlio (Liberdade F.C.), meio campista Kleberson (Liberdade F.C.), atacante Gabriel Carioca (Liberdade F.C.) e melhor jogador da competição, Éder Nego (Frutalis F.C.).

MESÁRIA

Mila Camila

ORGANIZAÇÃO

Família Miranda

COORDENAÇÃO

Paulo Sérgio Miranda