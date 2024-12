Bombeiro morre em grave acidente entre carro e carreta

A vítima fatal do grave acidente ocorrido no início da manhã de hoje, no km 114+600 metros da Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), próximo ao Rio do Peixe, era bombeiro militar e morava em Dracena.

Gabriel Segura de Moura, 32 anos, estava completando hoje dois anos de atuação no Corpo de Bombeiros e trabalhava em São Paulo. Ele retornava a Dracena para rever a família.

O veículo de passeio em que Gabriel estava se envolveu em uma colisão frontal com um caminhão de placas de Três Barras/SC, dirigido por um homem de 27 anos que transportava uma carga de celulose.

Com o impacto da colisão, Gabriel não resistiu e faleceu no local do acidente. O motorista do caminhão estava bastante abalado, mas não sofreu ferimentos.

Atenderam à ocorrência as polícias Militar e Rodoviária, o Corpo de Bombeiros e uma empresa funerária, que realizou a remoção do corpo da vítima para o IML de Dracena.

Gabriel Segura de Moura era casado e filho do comunicador dracenense Missías Moura e de Débora Segura. Ele também deixa um irmão.

Após a perícia técnica realizar os levantamentos, o local foi liberado. As causas do acidente serão apuradas.