Adamantina recebe bronze concedido pelo Sebrae em referência ao atendimento realizado na unidade em 2024

Um evento de brilho e de sucesso que irá ficar na história do futebol e esportista de Adamantina e região e principalmente do público que marcou presença. No sábado (14) pela manhã o bonito gramado Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo de Adamantina, recebeu vários jogadores para a partida do Jogo das Estrela, que envolveu jogadores de Adamantina e convidados da região, com a partida terminando no empate em 3 a 3.

Entre alguns jogadores que estiveram presente a atração principal foi o ex-zagueiro Edu Dracena (ex Guarani F.C. de Campinas, Cruzeiro F.C., Seleção Brasileira, Fenerbahçe Turquia, Santos, Corinthians e Palmeiras) que jogou com seus filhos Lourenço e Luigi.

AUTORIDADES

Autoridades estiveram presente Dr Fábio Sola, Dr Ruth Menegathi, Dr Rodrigo Menegathi, Dr Fernando Emed Jacinto, Dr Pedro Ruete, Ronaldo Dutra “Tuiuiú” (Secretário de Esportes), prefeito eleito José Carlos Tiveron, Wilson Alcântara (futuro chefe de Gabinete),

Luis Alexandre Hagui “Xandy do Chopp ” (futuro Secretário de esportes) entre muitos outros presentes.

HOMENAGEM

O jogador Bechara (ex Aita), recebeu a justa homenagem pela sua participação ativa no esporte adamantinense.

FRATELO’S SPORT

Na preliminar foi realizado jogo treino dos garotos da Escolinha Fratelo’s Sport.

AGRADECIMENTO

O coordenador Rildo Araújo “Xapuri “, agradecem a todos que participaram e estiveram presente e patrocinadores