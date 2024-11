Renata Mozzini é eleita nova presidente da OAB Adamantina

Nesta sexta-feira (22), representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) e do Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMPI) estiveram reunidos na sede da OAB local, com vários profissionais que atuam nos Escritórios de Contabilidade de Adamantina.

O objetivo da ação foi mobilizar os Contadores para que continuem sendo parceiros da campanha, informando seus clientes sobre a possibilidade de destinação de parte do Imposto de Renda para as entidades locais.

A abertura do evento foi coordenada pela Secretária de Assistência Social, Andreia Ribeiro, juntamente com as presidentes do CMDCA e CMPI, respectivamente, Érica Cristina Rocha Grespi Maião e Maria Aparecida Sorrochi Pimenta, e a Vice-Prefeita Dinha Santos Gil.

Em seguida, o jornalista Luan Nóbrega da Matta, responsável pela comunicação da Campanha Imposto de Renda do Bem, ministrou palestra explicando as formas de destinação, os critérios para divisão dos recursos, assim como, sobre quais entidades são beneficiadas e como cada uma delas vem aplicando os recursos recebidos.

A Campanha Imposto de Renda do Bem permite que pessoas físicas e jurídicas destinem parte do Imposto de Renda para as entidades de Adamantina em vez de destiná-lo 100% ao Governo. Os recursos destinados pelos contribuintes vão para os Fundos Municipais geridos pelo CMDCA e CMPI que são responsáveis pela distribuição e acompanhamento da aplicação desses recursos para as entidades que atendem crianças, adolescentes e idosos como a APAE, IAMA, Lar Cristão, Projeto Asa, Instituição Carlos Pegoraro (Casa do Garoto), Lar dos Velhos, CRAS e Centro Dia do Idoso Pai Nosso Lar.

Em Adamantina, a Campanha Imposto de Renda do Bem é desenvolvida desde 2017 e já arrecadou mais de R$ 3 milhões desde o início da campanha. Em 2023, pela primeira vez, a campanha atingiu a maior arrecadação anual, superando R$ 1 milhão.

A destinação é totalmente gratuita e acontece da seguinte forma. A pessoa física que optar pelo modelo completo de tributação pode doar 6% do imposto devido, sendo 3% para o CMDCA e 3% para o CMPI. Já a pessoa jurídica pode destinar até 1% do imposto devido para cada Fundo. Apenas as empresas tributadas pelo Lucro Real podem fazer a destinação até 31 de dezembro de cada ano por meio de depósito nas contas dos Fundos Municipais. Após a doação, os Conselhos Municipais emitem recibo que deve ser arquivado pelas empresas para posterior prestação de contas.

As doações podem ser feitas na seguintes contas bancárias: FMDCA (Banco do Brasil, Agência 047-7, Conta Corrente 28.441-6, CNPJ 21.227.032/0001-02) e/ou FMPI (Caixa Econômica Federal, Agência 0276, Conta Corrente 06.00071001-7, CNPJ 27.409.042/0001-37.

Mais informações podem ser obtidas com os Contadores e/ou Escritórios de contabilidade de Adamantina, na Secretaria de Assistência Social pelo telefone: ☎️ (18) 3521-1900 ou no Instagram @impostodobem