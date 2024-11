Polícia Militar prende dois homens e apreende maconha, cocaína e crack em Adamantina

A polícia civil, por meio da delegacia de investigação sobre entorpecentes e delegacia de investigações gerais – dise/dig de adamantina realizou no final desta terça (05) ação especializada de polícia judiciária visando o combate ao tráfico de drogas.

Ação policial decorrente de trabalho de investigação e inteligência indicava comércio de drogas na região dos municípios de adamantina e Lucélia. Com os indícios amealhados os policiais iniciaram a investigação e no final da tarde a equipe de policiais civis flagraram um homem de 24 anos entregando a outro de 26 anos uma porção de substância aparentando ser droga. Logo após, o suspeito que recebeu o objeto foi abordado e com este foi encontrada uma porção de material aparentando ser cocaína.

Ato contínuo os policiais partiram em busca do primeiro suspeito de 24 anos, sendo o mesmo abordado defronte sua residência no município de Lucélia e recebendo voz de prisão, no cômodo em que ocupava foram encontrados uma balança de precisão e outras duas porções de substâncias aparentando serem cocaína e maconha. As porções passaram por perícia e foi constatada sua natureza ilícita, sendo a voz de prisão ratificada pela autoridade policial e lavrado auto de flagrante ficando preso à disposição do poder judiciário. Com relação ao segundo suspeito de 26 anos foi lavrado termo circunstanciado e liberado.