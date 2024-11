Inscrições abertas para dois cursos da Fatec no vestibular do 1º semestre de 2025

Os finalistas da 5º edição da Copa Regional Amizade Família Miranda de Futebol Médio de Adamantina, será conhecida neste sábado (23), os dois finalistas da difícil e organizada competição de futebol society adamantinense serão conhecidos nos dois duelos que acontecerão pelas as semifinais, neste sábado (23), campo do Parque Cecap (ao lado do Cemitério).

No primeiro duelo às 16h30, o Liberdade F.C./ Osvaldo Cruz, do treinador Diego enfrenta o C.A. do Morro Lucélia/ Restaurante Panela Caipira/ Marcin Funilaria/ Madeireira Machado / Fabrício Bino Carpinteiro dos treinadores Bruno Queiroz e Michael.

No segundo duelo o Frutalis F.C./ Mirandópolis do treinador Binho Japonês enfrenta o Red Bull F.C./ Pracinha do treinador Rafael Dias.

ARBITRAGEM

Luis Henrique “Babidi “

MESÁRIA

Mila Camila

COORDENAÇÃO

Paulo Sérgio Miranda

ORGANIZAÇÃO

Família Miranda