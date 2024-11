Festa termina com dois feridos com facão e um preso em Adamantina

Na madrugada de sexta-feira (22), três ônibus escolares e um caminhão da merenda da frota municipal de Adamantina foram furtados no pátio do almoxarifado municipal.

Os ladrões retiraram as bombas de Arla dos veículos, dispositivos essenciais para o funcionamento do sistema de pós-tratamento de gases de escape dos motores diesel. Cada bomba, avaliada em R$ 9 mil no mercado, foi retirada com precisão, sugerindo que os criminosos tinham conhecimento do valor e da função do equipamento.

A descoberta do furto ocorreu pela manhã, quando os motoristas foram acionar os ônibus para iniciar as linhas de transporte escolar e perceberam a ausência das bombas de Arla, que foram detectadas como faltantes no painel dos veículos.



A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência, enquanto a Polícia Científica realizou a perícia nos ônibus, coletando dados e produzindo fotos que ajudarão nas investigações. O almoxarifado, cercado por alambrado e com uma única portaria de acesso, também foi palco de um outro furto, desta vez em um caminhão da merenda escolar, que teve o mesmo dispositivo roubado.

Imagens de câmeras de segurança do almoxarifado captaram a presença de dois indivíduos no local do furto, por volta das 3h20, mas devido à distância das câmeras, não foi possível identificar detalhes dos criminosos. O caso segue sob investigação pela Polícia Civil de Adamantina, com a produção do laudo pericial sendo aguardada para fornecer mais elementos à apuração.