ARTIGO: A Província do faz de conta no cenário GLOCAL…

Querem que vos ensine o modo de chegar à ciência verdadeira? Aquilo que se sabe, saber que se sabe; aquilo que não se sabe, saber que não se sabe; na verdade é este o saber.

(Confúcio)

Ao Prof. Dr. Rubens Galdino, dedico!

Sérgio Barbosa (*)

Teve um tempo nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA que o CENÁRIO era mais do que interessante, tendo em vista, isso é, na ÁREA ACADÊMICA, a parceria entre a FAI e a CÁDETRA UNESCO/METODISTA DE COMUNICAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL…

Pra quem nunca ouviu falar disto e mais aquilo, considerando que estamos em uma PROVÍNCIA que possui a maioria com MENTES MEDÍOCRES, essa tal de UNESCO é um órgão das NAÇÕES UNIDAS que desenvolve atividades nas áreas da EDUCAÇÃO e da CULTURA em nível MUNDIAL…

Assim, entre os anos de 1.999 e 2.008, as PAREDES ALVAS promoveram e executaram, SEIS EVENTOS com a INICIATIVA da CÁTEDRA UNESCO/METODISTA, ainda, sempre com APOIO INSTITUCIONAL da UMESP-UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO, bem como, sempre que possível, da INTERCOM e outras parcerias afins aos objetivos dos eventos realizados nos CAMPIS I e II da FAI…

Portanto, faz-se necessário destacar que em tempo de MENTES MEDÍOCRES, inclusive nos lados das PAREDES ALVAS, considerando que o RETROCESSO está mais do que evidente, apesar dos NÚMEROS disto e mais aquilo, reforçar que este TEMPO do outro TEMPO se perdeu no TEMPO…

Mesmo assim, quando o debate envolve a proposta GLOCAL, ou seja, do GLOBAL (mundo) para o LOCAL (Província), tais desencontros mediados pelos REGISTROS HISTÓRICOS são mais do que necessários…

Além do mais em meio ao tudo de menos, a MEMÓRIA destes eventos foram simplesmente DELETADOS dos ANAIS das PAREDES ALVAS, claro, pode ter SOBRADO (sic) alguma coisa aqui e ali, porém, o ESSENCIAL se perdeu na MEDÍOCRIDADE dos CIÚMES patrocinados pela ACADEMIA em todas as áreas de atuação…

Mas, como sempre, ainda bem que existe aquela MINORIA que participou deste outro TEMPO das PAREDES ALVAS, desta forma, a MEMÓRIA ORAL, talvez com algum MATERIAL guardado destas MINORIA, possa ATESTAR a importância destes EVENTOS realizados em parceria com a CÁTEDRA UNESCO/METODISTA DE COMUNICAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ainda, com apoio da UMESP-Universidade METODISTA de São PAULO em terras PROVINCIANAS…

Disse o poeta do outro tempo deste tempo, a saber: QUE RECORDAR É VIVER…, todavia, na maioria das vezes, talvez seja necessário deixar de lado tais RECORDAÇÃO, ainda mais neste NOVO TEMPO NOVO com tantas MENTES MEDIOCRES em todas as áreas do mercado…

QUEM ESTEVE NESTAS ATIVIDADES VAI SABER DISTO E MAIS AQUILO…

AVE PROF. DR. GILSON JOÃO PARISOTO (in memoriam)!

AVE PROF. DR. JOSÉ MARQUS DE MELO (in memoriam)!

AVE PROF. DR. ISAAC EPSTEIN (in memoriam)!

(*) bacharel em comunicação social/jornalismo (1983); jornalista diplomado (1986), mestre em ciências da religião pela PPGCR/UMESP (1997); pesquisador da Cátedra UNESCO/METODISTA desde o ano de 1.998 e desenvolveu atividades como COORDENADOR-EXECUTIVO dos seis eventos realizados nos campis I e II da FAI (1999/2008).

