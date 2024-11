Abertura oficial do Natal Mágico 2024 acontece neste sábado (9) na Praça Élio Micheloni

No começo da noite desta quinta-feira (7) o prefeito eleito José Tiveron (NOVO) anunciou por meio das redes sociais os seis primeiros secretários municipais que formarão a sua equipe para a Administração 2025/2028. Entre os nomes, três já ocuparam os cargos e três estrearão nos postos a partir de 1º de janeiro.

“Para compor nossa equipe, realizamos uma rigorosa seleção com entrevistas criteriosas. Tenho o prazer de anunciar os primeiros secretários, que atuarão com dedicação e ética em áreas estratégicas”, publicou.

Os primeiros anúncios são:

-Ana Queila Macedo da Silva Zanardo (secretária de cultura e turismo)

-Elisabeth Gomes Meirelles (secretária de educação)

-Juliana Kenei Amadio Silva Bressan (secretária de assuntos jurídicos)

-Paula Andréia Valése (Secretária de Finanças), que hoje atua na estrutura da Secretaria que irá assumir ano que vem.

-Evandro Pereira de Souza (secretário de administração), atual titular da pasta

-Gilmar Bosso (secretário de fiscalização e arrecadação tributária) atual titular da pasta

“Estes gestores experientes compartilham nossos valores e a visão de uma cidade inclusiva, próspera e sustentável. Estamos iniciando um novo capítulo para Adamantina. Juntos, construiremos uma cidade referência em gestão pública, aplicando recursos com responsabilidade e sempre priorizando o bem-estar da população. Nosso compromisso é transformar vidas com trabalho sério e respeito a cada cidadão”, disse Tiveron na postagem.

“É com grande honra e responsabilidade que assumo, ao lado de Lúcia Haga, nossa vice-prefeita, o compromisso firmado com vocês. Esta vitória é de todos que acreditam no futuro de Adamantina e confiam em uma gestão pública transparente, eficiente e voltada ao desenvolvimento”, destacou o prefeito eleito Tiveron.

A Prefeitura de Adamantina conta com 14 secretarias. Portanto, agora restam oito nomes a serem anunciados pelo futuro prefeito.

CONFIRA O PERFIL DE CADA NOME ANUNCIADO:

Juliana Kenei Amadio Silva Bressan

Secretária de Assuntos Jurídicos

Juliana Kenei Amadio Silva Bressan é graduada em Direito pela UNIFAI, com especialização em Direito do Trabalho, e traz uma sólida experiência de mais de uma década na área jurídica, exercendo advocacia desde 2009 e atuando em cargos de responsabilidade na gestão pública, como Procuradora Jurídica Municipal. Ao longo de sua trajetória, destacou-se pela criação de sistemas de governança jurídica que promoveram transparência, eficiência e controle rigoroso nos processos licitatórios e contratuais, além de implementar práticas de modernização administrativa e aperfeiçoamento das políticas públicas. Sua atuação é orientada por valores como ética, legalidade e responsabilidade social, sempre em busca de resultados práticos para a sociedade. Residente em Adamantina desde a infância e com forte vínculo com a cidade, Juliana tem um compromisso pessoal com o bem-estar da comunidade, alimentado por laços familiares enraizados no município. Casada e com filhos, ela valoriza a família como base de sua vida pessoal e profissional, espelhando-se em valores como honestidade, empatia e compromisso. Como Secretária de Assuntos Jurídicos, Juliana se propõe a contribuir para uma Adamantina mais justa, transparente e eficiente, com foco em fortalecer a segurança jurídica das ações governamentais e promover um diálogo construtivo entre administração, comunidade e Câmara Municipal.

Ana Queila Macedo da Silva Zanardo

Secretária de Cultura

Ana Queila Macedo da Silva Zanardo é formada em Pedagogia pela FAFIA, com especializações em Educação Musical, Psicopedagogia Institucional e Clínica e Neuropsicopedagogia. Com uma ampla e diversificada carreira na área cultural e educacional, foi sócio-proprietária e diretora da Escola Minami, onde coordenou projetos de ensino musical por 13 anos. Sua experiência inclui atuação como professora de música e psicopedagoga em instituições públicas e privadas, passando pela coordenação e supervisão de importantes iniciativas como o Projeto Guri, em que liderou atividades culturais para nove municípios, promovendo o engajamento e o acompanhamento administrativo e educacional dos participantes. Ana também organizou e lecionou em projetos de extensão voltados para capacitação de professores, consolidando sua expertise em projetos culturais e pedagógicos. Profundamente ligada à cidade de Adamantina, onde nasceu e reside com sua família, Ana valoriza a ética, a transparência e o compromisso com a construção de uma sociedade mais justa, democrática e culturalmente rica. Casada há 27 anos e mãe de uma médica em formação, ela acredita que a família é a base de valores sólidos que refletem na vida pública e no trabalho. Como Secretária da Cultura, Ana traz o propósito de fortalecer a identidade cultural de Adamantina, promovendo projetos inovadores que ampliem o acesso à cultura e que envolvam a comunidade, resgatando tradições e enriquecendo o patrimônio cultural local com transparência, eficiência e compromisso social.

Paula Andréia Valése

Secretária de Finanças

Formada em Ciências Contábeis pelo CEALPA – Lucélia em 2002, Paula Andréia Valese integra a administração pública de Adamantina desde 2010, onde ingressou como contadora e, após ser efetivada em 2016, passou a atuar diretamente nas finanças municipais. Ao longo desses anos, sua dedicação e constante busca por conhecimento moldaram uma visão ampla e humana sobre a gestão pública e o relacionamento com a comunidade. Reconhecida pela empatia e habilidade em lidar com pessoas, Paula acredita que a verdadeira liderança está no respeito à trajetória de cada indivíduo e no compromisso com o bem-estar coletivo. Apaixonada por Adamantina, onde reside desde 2012, Paula contribuiu para inúmeros projetos municipais, solidificando seu vínculo com a cidade. Filha de um caminhoneiro e de uma dona de casa, ela cresceu em uma base familiar sólida, onde aprendeu com exemplos de honra e dignidade. Para Paula, a gestão pública deve estar ancorada em cinco pilares fundamentais: caráter, disciplina, vocação, talento e esforço, valores que ela leva consigo para exercer suas funções na Secretaria de Finanças. Sua missão será zelar pelo uso ético, transparente e eficaz dos recursos públicos, buscando sempre promover o desenvolvimento da cidade e atender ao maior número de pessoas que necessitam dos serviços municipais.

Elisabeth Gomes Meirelles

Secretária de Educação

Elisabeth Gomes Meirelles é uma educadora e gestora dedicada, com uma trajetória notável de mais de quatro décadas na educação e no serviço público em Adamantina. Graduada em Pedagogia pela Universidade Ibirapuera e em Educação Física pela PUC de Campinas, Elisabeth iniciou sua carreira como professora concursada na rede estadual, onde trabalhou por 18 anos, e logo se destacou, ocupando cargos de liderança como Diretora de Escola, Supervisora de Ensino e Secretária de Educação, além de ter servido como Vice-Prefeita por dois mandatos. Atualmente, ela é Diretora Pedagógica da Escola Cristã de Ensino, onde continua a promover uma educação inclusiva e de qualidade. Com uma atuação pautada pela ética e responsabilidade social, Elisabeth foi peça central na implantação da municipalização do ensino fundamental em Adamantina, assegurando que todos os professores fossem bem aproveitados em suas funções. Como Secretária de Educação, liderou a elaboração do Plano de Carreira do Magistério, melhorando as condições de trabalho e remuneração dos professores, e, sob sua gestão, a rede alcançou um significativo aumento no IDEB, consolidando seu compromisso com a excelência educacional. Em parceria com deputados, obteve recursos para construir creches nos bairros Itaipus e Bela Vista, reduzindo a lista de espera para a educação infantil. Elisabeth acredita na importância de preparar cidadãos críticos e autônomos e defende que os professores recebam formação contínua para integrar as novas tecnologias à educação. Com raízes firmes na cidade, valores transmitidos pelos pais e uma postura ousada, mas prudente, ela segue comprometida em transformar a educação e melhorar a qualidade de vida dos adamantinenses.

Evandro Pereira de Souza

Secretário de Administração

Graduado em Ciências Contábeis e pós-graduado em Controladoria e Finanças, além de Gestão Pública, Evandro Pereira de Souza traz uma sólida trajetória profissional de mais de três décadas no setor contábil e de gestão pública. Com uma carreira que se iniciou em empresas da região e avançou para o ensino superior, onde lecionou disciplinas fundamentais da contabilidade, Evandro também consolidou seu compromisso com Adamantina ao ingressar na Prefeitura como Contador em 2006, assumindo posteriormente cargos de Diretor de Orçamento, Secretário de Planejamento e, finalmente, Secretário de Administração. Durante sua gestão, coordenou importantes reformas administrativas, concursos públicos e uma série de obras essenciais para a cidade, além de implementar políticas de valorização salarial para os servidores municipais. Com raízes profundas na cidade, sendo filho de servidores públicos e residente local ao longo de toda a vida, Evandro enxerga a gestão pública como uma extensão de seu compromisso social, onde ética, transparência e responsabilidade são fundamentais. Em sua visão, uma administração pública eficiente e colaborativa é essencial para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e promover o desenvolvimento sustentável de Adamantina, onde ele pretende continuar incentivando a sinergia entre as secretarias e fortalecendo os serviços públicos para atender, com qualidade e inovação, às necessidades da comunidade.

Gilmar Bosso

Secretário de Fiscalização e Arrecadação Tributária

Com uma trajetória de 34 anos de serviço público dedicada à cidade de Adamantina, Gilmar Bosso combina vasta experiência em gestão tributária com um profundo compromisso com a eficiência e a transparência. Formado em Gestão Pública e com uma sólida formação técnica em Contabilidade e Serviços Bancários, Gilmar iniciou sua carreira na antiga Polícia Mirim de Adamantina (hoje Fundação Capaz), ascendendo ao cargo de Agente da Receita e, posteriormente, assumindo funções de liderança como Chefe da Divisão de Fiscalização Tributária e Secretário de Fiscalização e Arrecadação Tributária, cargo que ocupa desde 2019. Sua atuação abrange importantes marcos, como recadastramentos urbanos realizados em 1990, 1997, 2009 e 2017, sempre com foco na eficiência fiscal e no desenvolvimento municipal. Homem de fé e valores sólidos, Gilmar valoriza a responsabilidade e o respeito ao contribuinte, atuando com honestidade e determinação para fortalecer a arrecadação tributária, melhorar a fiscalização e alinhar as operações da secretaria ao planejamento estratégico do município. Residente de Adamantina, casado com a cantora Cássia Medina e pai de dois filhos, Gilmar é conhecido por seu senso de comunidade, comprometimento com o bem-estar público e dedicação a construir uma gestão tributária justa e eficiente para todos os adamantinenses.