APTA Adamantina, promove Dia de Campo e apresenta culturas de inverno para a Alta Paulista

A docente do Centro Universitário de Adamantina, Prof.ª Dra. Ana Vitória Salimon-Santos, participou do V Congresso Brasileiro de Prevenção do Suicídio, ocorrido de 8 a 10 de agosto no Centro de Convenções ParlaMundi, em Brasília. O evento é organizado pela Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio (ABEPS), da qual a professora integrou a diretoria nos biênios 2020 a 2022 e 2022 a 2024.

No congresso ocorreu o lançamento do livro: “Suicídio: complexidade e urgências na cena contemporânea”, primeira publicação lançada pela ABEPS (Editora Luctus) na qual Ana Vitória é coorganizadora juntamente com Raquel Antoniassi (do Paraná), Denise Gondim (RJ), Carlos Felipe Almeida D’Oliveira (RJ), Martha Helena Oliveira Noal (RS) e Karen Sacavacini (SP).

“Entre os temas contemplados nos artigos estão a complexidade do ato suicida, impactos da cena de suicídio na saúde mental de profissionais de primeira resposta, governança digital na prevenção do suicídio, prevenção no contexto escolar e o fenômeno suicida nas universidades públicas brasileiras”, explica.

A professora Ana Vitória também integrou as Comissões Organizadora e Científica do congresso. Ministrou o minicurso “Políticas Públicas em Prevenção do Suicídio” com o Dr. Carlos Felipe Almeida d’Oliveira, atual presidente da ABEPS e que coordenou o grupo de trabalho do Ministério da Saúde para a elaboração das Diretrizes Nacionais de Prevenção do Suicídio para o Brasil.

Intitulado “Projetos universitários como articuladores e parceiros de políticas públicas para promoção da saúde e prevenção do suicídio”, o trabalho apresentou a relevância das parcerias entre universidades e serviços públicos por meio das experiências dos estágios e práticas do Centro Universitário de Adamantina, com ênfase aos estágios específicos do curso de Psicologia.

“Esses estágios em parceria com diversos órgãos municipais e estaduais nas áreas de Educação, Saúde, Segurança, Cultura, organizações não governamentais e conselhos fortalecem as políticas públicas para promoção de saúde e prevenção do suicídio, destacando as ações da Rede Promover Vida de promoção da vida, prevenção do suicídio e de outras violências”, relata.

Ana Vitória reforça a importância da articulação de redes multiprofissionais e intersetoriais para a promoção da vida digna e prevenção do suicídio, destacando a integração das ações que estimulam e correalizam na região, por meio da Rede Promover Vida, com outras ações em nível nacional.

“O congresso foi um espaço muito potente para trocas de conhecimentos, experiências, afetos e para fortalecer a relação entre parceiros distantes geograficamente, renovando ânimo, forças e esperanças na construção de melhores relações humanas e condições de existência”, finaliza.