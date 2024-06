Prefeitura de Adamantina realiza a inauguração da iluminação pública instalada no Jardim Brasil

O curso de Biomedicina do Centro Universitário de Adamantina conquistou a renovação de reconhecimento pelo prazo máximo de cinco anos junto ao Conselho Estadual de Educação de São Paulo (CEE-SP).

É importante ressaltar que a renovação é o atestado de qualidade da graduação e quanto melhor o nível, mais longo é o período de reconhecimento. Desde julho de 2021, sob o comando da atual gestão, cinco cursos tiveram aumento no prazo de validade do reconhecimento, resultado do compromisso da instituição com a excelência do ensino.

“O processo de renovação do curso de Biomedicina foi conduzido com sucesso. É um curso novo, que foi totalmente remodelado para atender às exigências do CEE e teve êxito por causa dos esforços de todos os envolvidos”, destaca a pró-reitora de Ensino, Prof.ª Dra. Fulvia de Souza Veronez.

O curso

O curso de Biomedicina do Centro Universitário tem ampla infraestrutura, com biblioteca com acervo atualizado, laboratórios, clínicas, farmácias e núcleos de aprendizagem, preparando o profissional para atuar em mais de 30 áreas diferentes aprovadas pelo Conselho de Biomedicina, dentre elas: análises clínicas, diagnóstico por imagem e radioterapia, produção de vacinas, reprodução humana, banco de sangue, biomedicina estética, microbiologia de alimentos, perfusão extracorpórea, análise ambiental, entre outras.