Aposta do Espírito Santo leva sozinha prêmio de R$ 50,2 mi da Mega

“A vida é um jogo de escolhas não linear com infinitas ramificações e finais.

O seu tempo de jogo é você quem faz.” (fcs)

By seb@r.

Na atual conjuntura, como sempre, do FAZ DE CONTA, ainda mais em terras PROVINCIANAS, tudo pode acontecer, isso é, até mesmo o IMPOSSÍVEL que se torna POSSÍVEL e assim por diante…

Por isso e talvez mais aquilo, possa ocorrer de um jeito ou de outro, NOVAS PROPOSTAS em nome deste ou daquele outro GRUPO travestido de PARTIDO POLÍTICO…

No próximo ano, a PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA estará em mais um período focado neste ou naquele NOME que pode ser no SINGULAR, bem como, no PLURAL e tudo pode ficar na MESMICE DE SEMPRE…

O GESTOR atual, também, conhecido como PINÓQUIO PROVINCIANOS com assessoria da sua turma de ALOPRADOS/AS, continua tentando colocar o FILHOTE como mais um NOME para estar nesta DISPUTA ELEITORAL…

Porém, tudo indica que o FILHOTE deve continuar PATINANDO no mesmo lugar de sempre, tendo em vista que o outro lado desta mesma MOEDA DE TROCA, até onde se sabe aqui ou ali, isso é, pelas ESQUINAS e CAFETERIAS PROVINCIANA, está buscando um outro NOME e assim por diante…

Assim, cada qual com suas ESCOLHAS e nada melhor do que esperar pelo TEMPO DO TEMPO, porém, TODO CUIDADO É POUCO com os tais BALÕES DE ENSAIO pra cima de tudo e de todos/as nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Mas, o NATAL está chegando e talvez os tais ACORDOS, ou seja, aqueles que ocorrem sempre por deixado dos PANOS e das MESAS em algum CANTO PROVINCIANO, possa dar um toque mais do que NATALINO para todos/as que buscam aquela PAZ em nome disto ou daquilo, ainda, sem mais e sem menos…

Não se pode deixar de lado as PAREDES ALVAS deste JOGO VICIADO que envolve a POLICAGEM local, todavia, nada pode ser para SEMPRE deste ou daquele outro lado de um mesmo lado…

As tais MOEDAS, isso mesmo, aquelas que fizeram JUDAS mudar deste para o outro lado, talvez sejam UTILIZADAS para uma COMPOSIÇÃO em cima de algum PERSONAGEM mais do que escolhido pra SERVIR ao PODER INSTITUCIONALIZADO na esfera PÚBLICA nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Ah! Nada como um dia depois do outro afirma aquele DITO pelo não DITO, entretanto, apenas quem estiver neste JOGO da POLICAGEM vai saber pode onde sair sem querer entrar neste ou naquele GRUPO travestido de PARTIDO…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…