Homem morre após cair de árvore de cerca de 8 metros, em Bauru

Um homem de 62 anos morreu após cair de uma árvore de cerca de 8 metros de altura na tarde desta segunda-feira (30), na Vila Souto, em Bauru. Segundo a Polícia Militar, João Maria dos Santos efetuava um serviço de poda na quadra 10 da rua Olegário Machado quando, por motivos a serem esclarecidos, despencou da escada onde estava, não resistindo aos ferimentos.

De acordo com populares, o trabalhador havia sido contratado para prestar o serviço por um dos moradores da quadra, que temia que parte da árvore em questão caísse no telhado de sua casa. Testemunhas também afirmam que João Maria efetuava o trabalho sozinho e sem o uso de equipamentos de segurança. Um dos vizinhos disse ter ouvido o homem gritar e, quando foi até a rua, ele já estava no chão.