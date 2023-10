Cido Ferramentas está presente na Aceruva 2023

Em Junqueirópolis está ocorrendo a Aceruva 2023, intitulada como “a maior feira do Agro da Alta Paulista”.

A tradicional festa regional, que também é conhecida como “a mais bela festa do Interior Paulista”, foi iniciada na última quarta-feira (11) e segue até este sábado (14), com grandes atrações, completa praça de alimentação, parque de diversão e exposições.

Neste ano, uma nova estrutura foi montada, mais interativa e informativa com diversos painéis de leds espalhados pelo recinto, camarote e palco central.



Novidades também estão sendo apresentadas nos pavilhões de exposições comerciais e agrícolas, com grande número de empresas expondo seus produtos.

A empresa adamantinense Cido Ferramentas também está presente na Aceruva 2023 expondo sua grande variedade de produtos e mostrando a linha Husqvarna de equipamentos e ferramentas.



A Cido Ferramentas de Adamantina tem à disposição toda a linha de tratores roçadeira da Husqvarna.

A marca oferece soluções para todas as áreas. Seja no campo ou na cidade, a Husqvarna dispõe de equipamentos para as aplicações em terrenos de todos os tipos, com destaque para a rapidez e agilidade que oferecem para quem os opera, fazendo render o serviço e garantindo o acabamento perfeito.

O stand da Cido Ferramentas na Aceruva 2023 tem recebido um grande número de visitantes, para conhecer os produtos desta empresa que é orgulho de Adamantina sob a direção de Aparecido Nonato, esposa Ivani e filhos.

