Santa Casa anuncia data do tradicional Leilão de Gado

As condições do pavimento sobre a ponte localizada na Rodovia Plácido Rocha – exatamente na divisa entre Adamantina e Valparaíso –, trazem risco aos motoristas que trafegam pelo local. Diversos buracos podem ser vistos por toda a extensão da passagem sobre Rio Aguapeí, conforme mostram fotos da matéria publicada nesta semana pelo Portal Siga Mais, que esteve no local após receber reclamações de usuários.

A Rodovia recebe diariamente grande fluxo de carros e caminhões, que utilizam o percurso entre as duas cidades para viagens intermunicipais e acesso ao trabalho nas usinas da região.

A Plácido Rocha, no trecho entre a Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros e o Rio Aguapeí, tem como responsável pela manutenção a Prefeitura de Adamantina. A partir deste ponto, a responsabilidade é da Prefeitura de Valparaíso e o DER (Departamento de Estrada de Rodagem), segundo o Siga Mais.

Devido ao trafego constante, a preocupação se torna ainda maior no período noturno, quando se torna praticamente impossível ver com antecedência os buracos, e um desvio mal feito ou estouro de um pneu podem causar acidente grave, até queda no próprio rio.

Vale lembrar que não faz muito tempo que a Rodovia recebeu obras de adequação e completo recapeamento viabilizado por meio de programa do Governo do Estado de São Paulo, porém, já apresentou também outros problemas.