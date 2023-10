Prefeitura vai construir mais três campos de grama sintética no Parque dos Pioneiros e em bairros

Entusiasmo e animação marcaram a 15ª edição da Mostra de Profissões do Centro Universitário de Adamantina, realizada pela Pró-reitoria de Extensão (ProExt). Com a campanha “Turbine seu cérebro”, o evento teve início dia 3 e término em 6 de outubro, no Câmpus II (Av. Francisco Bellusci, nº 1.000).

Aproximadamente 3 mil alunos, de 48 escolas e 27 cidades da região, foram recepcionados nos quatro dias de Mostra, que registrou oficinas, distribuição de brindes, música, diversão, alimentação e eventos surpresa.

“A XV Mostra de Profissões superou nossas expectativas em todos os sentidos, o número de alunos procurando os cursos da instituição, o interesse pelas atividades dinâmicas ‘mão na massa’, desenvolvidas pelos alunos da graduação, e o entusiasmo dos estudantes na integração com nossos graduandos. Acreditamos ter alcançado o nosso maior objetivo que é a captação de alunos, ou seja, tivemos muitas inscrições no vestibular de 22/10 e ainda plantamos a semente da graduação de excelência da FAI no coração de cada jovem que aqui passou. Estamos felizes com o resultado”, avalia a pró-reitora de Extensão, Prof.ª Dra. Liliana Martos Nicoletti Tóffoli.

Houve exposição dos cursos de graduação (licenciaturas, bacharelados e tecnológicos) nas salas de aulas e laboratórios dos blocos I, III e V (piso inferior), bem como visitas ao Câmpus II na horta solidária, localizada na Área Experimental de Fitotecnia, Cozinha Experimental da Nutrição e Clínica Veterinária.

“A ideia do tema desta edição surgiu porque os jovens estão focando muito no biotipo físico, frequentam academias, pensam em ganhar massa, ficar fortes, mas onde entra o conhecimento? Pensando em tratar o corpo na íntegra, a mostra vem trazendo a ideia de malhar o corpo e turbinar o cérebro, pois o conhecimento ultrapassa barreiras!”, explica.

A possibilidade do contato com o universo acadêmico, por meio dos docentes, estudantes dos cursos de graduação e a apresentação da infraestrutura institucional, possibilita ao concluinte do ensino médio o solucionamento de dúvidas quanto à escolha da profissão, as habilidades exigidas, a situação no mercado de trabalho e o futuro profissional.