Duas pessoas morrem e uma fica ferida após acidente entre carro e caminhão na SP-133 em Limeira

Uma adolescente de 13 anos morreu e mais cinco pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros, por volta das 21h30 desta quinta-feira (12), no quilômetro 156 da rodovia Otávio Pacheco de Almeida Prado (SP-255), a Jaú-Barra Bonita, em Jaú (47 quilômetros de Bauru).

Segundo apuração no local dos portais Tem Coisas que Só Acontecem em Jaú e Plantão de Notícias, por motivos a serem esclarecidos, uma BMW de São Carlos, com três ocupantes, sendo uma delas a vítima fatal, e um Fox de Igaraçu do Tietê, com dois adultos e uma criança, colidiram de frente. A pista estava molhada no momento da batida e um dos carros, possivelmente, aquaplanou. Com o impacto, a BMW partiu ao meio.

Os sobreviventes foram resgatados e encaminhados à Santa Casa de Jaú. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.