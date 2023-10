SUZANO SUPERMERCADO com novidades no açougue

O Rede Sete iniciou a limpeza do terreno que vai receber a futura construção da loja II em Adamantina.

Foi iniciada a demolição das edificações localizadas no terreno que abrigará o novo prédio da segunda loja de Adamantina, com a retirada de materiais e outros serviços que vão abrir espaço para a posterior etapa de estudos e a elaboração do projeto arquitetônico, que promete, mais uma vez, à exemplo da primeira unidade da Cidade Joia, surpreender os clientes e as pessoas de toda a região.

A nova loja do Rede Sete Supermercados, será edificada próxima do trevo que dá acesso à Lucélia e Mariápolis, próximo dos bairros Dorigo e Bela Vista, local estrategicamente escolhido após a realização de estudos.

Em Adamantina, a Rede Sete se consolidou pelos altos investimentos em estrutura e atendimento aos clientes, conquistado a referência regional no ramo de supermercados.