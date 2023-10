Considerado participante na morte de mulher assassinada pela própria irmã é preso em Adamantina

Duas pessoas sofreram ferimentos em três acidentes provocados por um animal na pista da Rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes (SP-457), no município de Bastos (SP), no início da noite desta segunda-feira, dia 9. Vários veículos sofreram danos e o cavalo, que foi atropelado morreu. As vítimas, que estavam em uma Saveiro e um trator, foram conduzidas para atendimento médico no Pronto Socorro Municipal de Bastos. Os casos foram registrados por volta das 19h20.

Segundo apurado no local, uma picape Saveiro transitava no sentido Iacri a Bastos e, no quilômetro 99, município de Bastos, o motorista foi surpreendido por um cavalo na pista e ao desviar do animal colidiu contra um trator de pequeno porte que partiu ao meio. O motorista da picape e o condutor do trator sofreram ferimentos e foram conduzidos para atendimento médico na unidade de saúde da cidade.

Ainda de acordo com informações, o mesmo cavalo saiu correndo pela rodovia e cerca de 200 metros do local do primeiro acidente foi atropelado por um veículo Gol e na sequencia por um caminhão boiadeiro, que transportava bovinos, e acabou morrendo. Consta ainda que o cavalo, ao ser atropelado ainda atingiu um automóvel Jeep que trafegava pela rodovia. Os condutores dois automóveis e do caminhão não teriam sofrido ferimentos, apenas danos materiais nos veículos.



A ambulância da Prefeitura de Bastos, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária atenderam os acidentes.