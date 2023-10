Anunciado recurso de R$ 3,7 milhões para recapeamento de 70 quarteirões

O dia da criança será celebrado amanhã (12). Para comemorar a data, serão realizadas atividades em Adamantina.

Visitação ao Corpo de Bombeiros

O Pelotão do Corpo de Bombeiros em parceria com a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, estará com as portas do quartel abertas para receber aqueles que desejam conhecer um pouco mais sobre os serviços dos Bombeiros.

Na oportunidade, os interessados poderão ir até o local das 9h às 11h para conhecer os equipamentos dos bombeiros, receberão folders e serão orientados a respeito da segurança e primeiros socorros.

Celebra Kids

No período da tarde, acontece o Celebra Kids. A realização é da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, Fai e Sicoob Nosso. As atividades terão início às 16h no Parque dos Pioneiros com muita diversão, brinquedos infláveis, sorteio de bicicletas e recreação.

Outros atrativos do evento comemorativo ao Dia das Crianças são: a distribuição gratuita de pipoca e algodão doce, maquiagem artística e pintura. A atividade ainda terá como atração principal confirmada Todinho Circo Show e os personagens Patrulha Canina, Bolofofo, Lol Surprise e Galinha Pintadinha.